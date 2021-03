L'Amiu annuncia la riapertura di centri di raccolta e isole ecologiche mobili: ecco gli orari

Riaprono i centri comunali di raccolta dei rifiuti. E, con questi, saranno di nuovo attive le isole ecologiche mobili Igenio. Lo ha annunciato Amiu Puglia: sia i centri che le isole ecologiche - si erano fermati dal 15 marzo con l'entrata in zona rossa - rispetteranno i consueti orari. Rimarranno chiusi, invece, gli uffici start up.

Il centro di via Maratona sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 14 alle 17, così come i centri di via Oberdan e via Martin Luther King. Quello della zona industriale, in via Accolti Gil, e quello della strada provinciale Ceglie-Valenzano sono aperti dalle 7,30 alle 12,30 dal lunedì al sabato.

Le postazioni mobili sono attive dalle 8 alle 12, dal lunedì al sabato: il lunedì e il giovedì in via della Felicità a San Pio, il martedì e venerdì in via Caravelle a Catino, il mercoledì e sabato in via De Pascale a Santo Spirito, il lunedì e giovedì in via Garofalo a Palese, il martedì e venerdì in via Rocco di Cillo a Santa Rita, e infine il mercoledì e sabato in via Lama di Giotta a Torre a Mare.