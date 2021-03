Dopo gli sci, nel cassonetto il forno: operatori Amiu evitano danni per 11.500 euro

Ancora un conferimento improprio dei rifiuti a Bari.

Un gesto sbagliato e incivile che rischia di mettere a repentaglio il funzionamento delle macchine automatiche utilizzate nella raccolta dei rifiuti in città, con possibili danni che, inevitabilmente, sarebbero a carico dei cittadini baresi, con l'aumento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Sabino Persichella, presidente di Amiu, torna a denunciare i comportamenti sbagliati di tanti baresi, non tutti per fortuna.

«A Bari - dichiara il presidente - ci sono 2.386 cassonetti per l'indifferenziato: due giorni fa abbiamo trovato all'interno di uno di essi 4 paia di sci, bacchette e altro materiale metallico, oggi un forno!!! Il cassonetto era di fronte l'ingresso del mercato di Santa Scolastica, in via Giulio Petroni, e, per fortuna, gli operatori di Amiu si sono accorti di ciò che conteneva. L'unico modo per estrarlo - spiega Persichella - è stato capovolgere il cassonetto. Due episodi segnalati in pochi giorni e un risparmio di 11.500 euro per tutti noi che paghiamo la Tari».

«Ma non sempre siamo così fortunati da accorgercene - lamenta Persichella - perché lo svuotamento avviene in modo automatico. L'autista, dall'interno della cabina, muove i bracci mobili per sollevare il cassonetto e svuotarlo all'interno del camion, sarà certamente capitato a tutti di vederne all'opera. E quando non riusciamo ad intervenire in tempo, quel costo lo paghiamo tutti. Per colpa di qualche deficiente incivile. Basterebbe davvero poco - conclude amareggiato e arrabbiato Persichella - e invece qualcuno continua a fregarsene».