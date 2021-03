Controlli anti-Covid della Polizia a Bari: coprifuoco violato, quattro sanzioni

In giro di notte senza una valida giustificazione: in quattro sono stati fermati e sanzionati dalla Polizia a Bari a Bari nell'ambito dei controlli anti-Covid.

Durante le ore notturne, i poliziotti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo un cittadino georgiano di 41 anni, con segnalazioni di polizia, che si aggirava per le vie del quartiere Libertà. A seguito di accertamenti, è emerso che l’uomo era clandestino sul territorio nazionale ed inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, emesso dal Questore di Bari il 23 maggio 2020. Denunciato in stato di libertà, il 41enne è stato anche sanzionato per la violazione alle norme anticontagio - circolava per la città senza avere una valida motivazione - e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari.

Altre 3 persone sono state sottoposte a controllo e sanzionate dai poliziotti della Squadra Volante: sono state fermate nella notte mentre circolavano a bordo di un’autovettura lungo corso Vittorio Emanuele. Si tratta di due uomini, rispettivamente di 19 e 34 anni, ed una donna di 27 anni, tutti pregiudicati, che senza giustificato motivo andavano in giro per la città.