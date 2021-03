Danno fuoco a rifiuti speciali per smaltirli, in due sorpresi dalla Polizia Locale

Bruciano ancora rifiuti alle porte di Bari.

È accaduto ieri pomeriggio, quando due pattuglie della Polizia Locale in servizio con abiti civili "antidegrado" nell'area dello Stadio San Nicola, ha notato una improvvisa colonna di fumo nero provenire da un fondo in località "Madonna della Grotta" direzione Modugno.

Tempestiva l'azione degli agenti che hanno immediatamente individuato il luogo della combustione e bloccati due uomini intenti a governare l'incendio appositamente appiccato su una area scoperta all'interno di un parking "a ore" ivi ubicato.

Su un'area di circa 100 metri quadrati erano stati depositati rifiuti speciali vari costituiti in parte da plastica, residui di demolizione, cavi corrugati in pvc, coperti da scarti di giardinaggio, poi incendiati per lo smaltimento illecito per combustione.

Sequestrata l'area interessata, mentre i due uomini - un 50enne italiano e 27enne - che risultano altresì dipendente e titolare di una impresa commerciale - sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di gestione abusiva, deposito incontrollato di rifiuti speciali ed illecita combustione dei rifiuti.

«La combustione illecita di rifiuti speciali è reato punito dal Testo unico ambientale - spiega la Polizia Locale - con una pena edittale da due a cinque anni, aumentata di un terzo se commesso nell'esercizio di attività di impresa. La pratica della combustione illecita dei rifiuti è fenomeno pericoloso per la tutela e la integrità del nostro Ambiente; il nostro non è un territorio propriamente definibile "terra dei fuochi", come tristemente invece possono classificarsi altre aree del Sud Italia, ma questo anche grazie alla continua attenzione che le Forze di Polizia, e la Polizia Locale di Bari in particolare, hanno con la continua attività di vigilanza ambientale, che deve avvalersi però del supporto di tutti i cittadini che rappresentano le vere sentinelle del territorio per la salvaguardia del nostro Ambiente».