Stava rubando cavi di rame dai binari delle Fal: arrestato pregiudicato

Ieri a Bari, i poliziotti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bari, hanno arrestato un uomo per furto aggravato di rame e denunciato una persone e sanzionato numerosi trasgressori delle norme anti-covid.

In zona Picone, in Strada Santa Caterina, gli agenti della volante di zona hanno bloccato una persona che stava trafugando un quantitativo di cavi di rame presso i binari delle Ferrovie Appulo Lucane; l’uomo, un anziano pregiudicato per reati specifici, ha cercato invano di nascondere una tronchese che aveva con se, ma è stato fermato e tratto in arresto per furto aggravato.

Dal successivo sopralluogo effettuato dall’ingegnere responsabile della Società con gli agenti è stato accertato che senza la tempestiva attività della Polizia, che ha subito richiesto l’intervento dei tecnici per ripristinare la linea ferroviaria, l’assenza dei cavi asportati dall’uomo, avrebbe causato un grave malfunzionamento del vicino passaggio a livello, mettendo così in pericolo il traffico ferroviario e di conseguenza quello veicolare.

In serata la città è stata passata al setaccio dai poliziotti e numerosissimi sono stati i controlli e le sanzioni per le violazioni delle vigenti norme anti-covid e del coprifuoco.