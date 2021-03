Sci nel cassonetto: sul corretto smaltimento dei rifiuti «qualcuno a Bari continua a fregarsene»

Sci, portasci per auto e altri rifiuti ingombranti: questo è quello che gli operatori dell'Amiu hanno trovato nel cassonetto di via Putignani angolo Quintino Sella l'altra notte.

Ancora un esempio del mancato rispetto delle modalità di confermento dei rifiuti in città.

A denunciarlo è Sabino Persichella, presidente di Amiu, l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Bari, che in un post su Facebook spiega come certi comportamenti, oltre a creare degrado in città, comportano un considerevole aumento dei costi del servizio in capo ad ogni cittadino barese.

«Se il cassonetto - scrive Persichella su Facebook - non fosse stato svuotato a mano (costo 100 euro per intervento notturno) dagli operatori prontamente intervenuti, quel materiale avrebbe comportato una rottura della pressa del compattatore dei rifiuti al momento dello svuotamento (costo intervento mezzo di soccorso 100 euro + costo uscita altro mezzo per completare zona di raccolta 150 euro + costo riparazione pressa 5.000 + costo fermo mezzo 3 giorni 500 euro). Se non fossimo intervenuti in tempo quel DELINQUENTE avrebbe causato ad Amiu un danno di 5.750 euro, un costo che avrebbero, quindi, pagato i baresi con la Tari».

«A Bari - continua Persichella - ci sono 2386 cassonetti per l'indifferenziato che vengono svuotati con 60 mezzi. Ieri siamo arrivati in tempo, in altri casi non ce ne accorgiamo e quei 5.750 euro li dobbiamo pagare, li dovete pagare, per colpa di un incivile, di un delinquente, di un menefreghista. Basterebbe seguire le regole, prenotare il ritiro dell'ingombrante o portare tutto in uno dei 5 centri di raccolta Amiu. Basterebbe davvero poco e invece qualcuno continua a fregarsene».