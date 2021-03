Raffica di controlli anti-Covid nei quartieri: cerca di rubare bici e ferisce carabiniere, arrestato

Con l’inasprimento delle restrizioni dettate per arginare la pandemia da covid-19, a farsi più frequenti e stringenti sono anche i controlli espletati dalle forze dell’Ordine.

Ed è proprio in questo contesto che, gli uomini della Compagnia Carabinieri di Bari Centro, quotidianamente impegnati in servizi di controllo del territorio volti a prevenire e reprimere i reati in genere, ormai da un anno a questa parte, sono anche costantemente in prima linea per verificare il rispetto delle norme anticovid-19.

Nella giornata di ieri sono stati impiegati 20 militari e 10 auto dell’Arma in tutta la città di Bari, in particolare in Piazza Aldo Moro e Piazza Umberto ove sono stati controllati ed identificati 53 persone e 32 autovetture sanzionando 8 persone per inosservanza della normativa per il contenimento del virus COVID-19.

Inoltre, un 43enne extracomunitario senza fissa dimora è stato arrestato poiché stava rubando una bicicletta ferendo senza gravi conseguenze un militare.