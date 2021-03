Anziano girovagava in stato confusionale per le vie del centro: i Carabinieri lo riportano a casa

Nel tardo pomeriggio in Modugno, un pensionato di 77 anni girovagava in stato confusionale per le vie del centro. La disavventura dell’uomo, iniziata nelle primissime ore del pomeriggio, si è però conclusa senza conseguenze e con un lieto fine.

L’anziano è stato visto passare davanti allo stabile del Comando Compagnia Carabinieri, in Viale della Repubblica, in evidente stato confusionale, la circostanza gli è stata propizia perché proprio in quel momento veniva avvicinato da una passante che ne aveva intuito il disorientamento. Alla donna è bastato attirare l’attenzione dei militari presenti in caserma per ottenere soccorso.

I Carabinieri della locale Stazione lo hanno prima accolto in ufficio, e dopo averlo tranquillizzato ed avergli fornito assistenza, sono riusciti a farsi dire dove abitasse. L’uomo riferiva il suo indirizzo e spiegava che sua moglie era a casa ad aspettarlo, ma che non sapeva come raggiungere casa propria perché non riusciva ad orientarsi. A quel punto gli stessi militari lo hanno accompagnato presso la sua abitazione ove lo hanno affidato alle cure della moglie che lo attendeva con ansia e che ha ringraziato i Carabinieri.