Vaccini: la Puglia è la terza regione per numero di dosi inoculate

Dopo Valle d'Aosta e Campania, la Puglia è la terza regione in Italia per numero di dosi di vaccini somministrati: lo evidenzia il report del ministero della Salute aggiornato a questa mattina.

In Puglia è stato utilizzato l'88,6% delle dosi, 89,2 in Campania e 91,9% in Valle d'Aosta.

Complessivamente, sono stati inoculati in Puglia 379.142 vaccini rispetto alle 428.005 dosi ricevute dal 27 dicembre scorso ad oggi.

Sono 77.039 gli over 80 vaccinati, mentre tra il personale scolastico sono state effettuate 63.846 inoculazioni; 10mila tra le forze armate.

Completato il ciclo nelle strutture sanitarie e nelle Rsa.