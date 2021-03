Arrestato in Corso Cavour pusher in bici: negli slip hashish e marijuana

Ieri pomeriggio, in Corso Cavour, in pieno centro cittadino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari hanno arrestato un 45enne del luogo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, durante un transito lungo la trafficata arteria cittadina, la pattuglia dei Carabinieri ha notato l’uomo, in bici, mentre parlottava con un ragazzo sul ciglio della strada scambiandosi qualcosa.

La presenza della gazzella ha stranamente innervosito il ciclista che, con un balzo repentino, ha iniziato a pedalare come per cercare di seminare i militari.

Una volta fermato, l’uomo è stato perquisito e, occultate negli slip, sono stati rinvenute 13 dosi di sostanza stupefacente, 4 di hashish e 9 di marijuana. Nella tasca dei pantaloni, inoltre, vi erano banconote di vario taglio, per un totale di 350,00 euro, provento dell’attività illecita.

Data l’ingente somma e le circostanze, i Carabinieri decidevano di proseguire la perquisizione presso la propria abitazione, rinvenendo così un altro panetto e mezzo di hashish di circa 115 grammi e vario materiale idoneo al confezionamento, ovvero tre taglierini intrisi di stupefacente, un bilancino, della carta stagnola e varie bustine in cellophane trasparente per il confezionamento.

Tratto in arresto e al termine delle formalità di rito, l’uomo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria del luogo, è stato sottoposto al regime di detenzione domiciliare in attesa del direttissimo.