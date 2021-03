Assembramento nel circolo privato: 34enne aggredisce carabiniere e scappa. Arrestato

Weekend di servizi straordinari per i Carabinieri di Bari, impegnati nel contrasto della diffusione alla pandemia, con controlli serrati nelle vie dello shopping del centro cittadino e nelle aree di maggiore aggregazione, sul lungomare fino a Torre a Mare, oltre che a esercizi commerciali e a circoli ricreativi della città metropolitana di Bari.

Solo sulla città di Bari, oltre 60 sono gli uomini dell’Arma impiegati, con il supporto di personale di Squadre di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Puglia e di militari dell’Esercito dell’operazione Strade Sicure.

Nella mattina di sabato, in un circolo ricreativo di Modugno, dove erano state segnalate numerose persone assembrate, in palese violazione delle norme anti-covid, l’arrivo dei Carabinieri non è stato gradito. Nella circostanza, infatti, un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, facendosi forte della presenza di una folta schiera di “amici”, per sfuggire ai controlli, ha colpito con un calcio uno dei militari intervenuti, dandosi alla fuga. Raggiunto presso il proprio domicilio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, mentre per il circolo è stata disposta la chiusura.

Nell’ambito delle città metropolitana, il dispositivo dei Carabinieri, effettuato con impiego delle Stazioni Mobili e di pattuglie a piedi, automontate e motomontate, congiuntamente alle polizie locali, ha sottoposto a controllo circa 140 attività commerciali e oltre mille persone, con più di 40 sanzioni elevate per violazione alle normative anti-covid. Nel corso dei servizi non sono mancate le segnalazioni al Prefetto di giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti e numerose sono state le contravvenzioni al codice della strada contestate.

I servizi di prevenzione anti-covid da parte dell’Arma dei Carabinieri di Bari, che ormai vanno avanti da diverse settimane, proseguiranno ancora, nella considerazione che il rispetto delle regole sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono necessari per poter evitare il diffondersi del virus.