Bimbo di 18 mesi muore investito dall'auto del padre durante manovra

Via Pietro Sette: entro marzo al via i lavori per la riqualificazione della strada e del parcheggio

Entro la fine del mese di marzo saranno avviati i lavori per la riqualificazione dell'area parcheggio esistente in via Pietro Sette, nel quartiere San Pasquale. Rimarrà sostanzialmente immutata la capacità di parcheggio, pari a circa 200 posti auto, inclusi