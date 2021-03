Abbandonano rifiuti per strada ma vengono filmati dai cittadini: multa di 4 mila euro

Stavano abbandonando rifiuti ingombranti per strada, al quartiere San Paolo, in via Val d’Aosta.

"Incuranti di tutti e tutto", ha raccontato l’assessore comunale all’Ambiente Pietro Petruzzelli, in un post su Facebook.

Gli incivili, però, sono stati filmati da alcuni cittadini, che hanno segnalato l’accaduto alla polizia locale: gli agenti hanno intercettato gli "sporcaccioni" e li hanno sanzionati con una multa da oltre 4 mila euro, con sequestro del mezzo (risultato privo d’assicurazione).

"Io continuo a non capire perché alcune persone pensino ancora di poter abbandonare i rifiuti dove capita - spiega l’assessore - Eppure ormai mi sembra abbastanza chiaro che oltre ai controlli della polizia, oltre alle telecamere, oltre a tutto ciò che il Comune ha predisposto, ormai ci sono i cittadini per bene che hanno a cuore la città e che non accettano più questi comportamenti incivili, ma denunciano. Sono loro i migliori alleati dell'ambiente e del rispetto delle regole"