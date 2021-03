Vaccino anti-Covid a chi non aveva diritto: verifiche dei Nas su mille nomi

Stanno verificando un migliaio di nomi i carabinieri del Nas di Bari che, su delega della Procura, hanno acquisito gli elenchi dei cittadini vaccinati.

Dei circa 30 mila nomi contenuti nelle liste relative alle vaccinazioni di gennaio e acquisite in tutte le strutture sanitarie dove nel primo mese di campagna vaccinale anti-Covid sono state effettuate le somministrazioni, sono un migliaio - si apprende da fonti investigative - quelli che risultano «fuori elenco».

Per il momento le verifiche riguardano solo le prime quattro settimane della campagna vaccinale, la cosiddetta «Fase 1», che coinvolgeva il personale sanitario e le Rsa.

I carabinieri, incaricati dal pm Baldo Pisani, hanno acquisito gli elenchi con il sospetto che sia stato vaccinato qualcuno che in quella fase non ne aveva diritto. Gli accertamenti sono lunghi e complessi perché i militari stanno incrociando i dati di ognuno di quei mille nomi che risultano fuori dalle categorie prioritarie previste.

In molti casi si tratta di studenti o operai edili che formalmente non risultavano come categorie prioritarie - e quindi il sistema li identifica direttamente come «fuori elenco» - ma che, lavorando in quel periodo in ospedale o in altra struttura sanitaria, sono stati legittimamente vaccinati. L'inchiesta è tuttora senza indagati né ipotesi di reato.