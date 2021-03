Norme anti-Covid: controlli serrati dei Carabinieri dal Murattiano al Libertà

Norme anti-Covid, controlli dei carabinieri in 43 attività commerciali del centro Le foto

Nel fine settimana, innumerevoli sono state i controlli posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari e del Gruppo di Trani per far rispettare le misure di contenimento della pandemia. In particolare nella città di Bari sono stati disposti servizi di controlli