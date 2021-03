San Girolamo, attivate le nuove telecamere contro i vandali. Decaro: «Altre in arrivo»

«Queste sono le immagini del lungomare di San Girolamo che da stasera arrivano direttamente nella sala operativa della Polizia Locale».

Su Facebook ieri sera il sindaco di Bari, Antonio Decaro ha annunciato l'attivazione delle telecamere di videosorveglianza contro i vandali sul waterfront di San Girolamo.

«Nelle prossime settimane - prosegue Decaro - ne monteremo altre nei pressi della piastra sul mare, dove sono presenti i due locali per attività ricettive e per la ristorazione per i quali stiamo per pubblicare l'avviso per affidarne la gestione. Nel frattempo - conclude - abbiamo progettato i due chioschetti e le due aree per le docce per farci trovare pronti per quest'estate».