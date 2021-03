Nel fine settimana, innumerevoli sono state i controlli posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari e del Gruppo di Trani per far rispettare le misure di contenimento della pandemia.

In particolare nella città di Bari sono stati disposti servizi di controlli nelle zone di ritrovo del sabato e della domenica per evitare il formarsi di assembramenti, con un impiego straordinario di militari delle Compagnie di Bari Centro, Bari San Paolo e Triggiano, oltre che di personale delle Squadre di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia.

Sono stati controllati 43 attività commerciali, oltre 400 persone e 110 veicoli, con 7 sanzioni elevate per il mancato rispetto delle normative anti-covid e numerose contravvenzioni al codice della strada.