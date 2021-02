Mancato uso delle mascherine e parcheggi selvaggio: fioccano le multe nel centro di Bari

Nel corso del pomeriggio di sabato a Polizia Locale, in unione ad altre Forze di Polizia, ha elevato a persone fisiche e pubblici esercenti oltre dieci sanzioni per mancato uso di dispositivi di protezione individuale.

Per quanto concerne la circolazione veicolare e il traffico in citta', la Polizia Locale, nonostante il contestuale rilievo di due incidenti stradali occorsi in tangenziale-direzione nord, nello stesse ore pomeridiane e serali, ha elevato oltre 150 infrazioni al Codice della Strada per auto ferme in doppia fila e in sosta irregolare sugli attraversamenti pedonali e innanzi gli scivoli per diversamente abili.

Ieri il bel tempo ha determinato il riversarsi di tantissima gente nel centro città con problemi anche per il traffico intenso sulle arterie stradali cittadine.

«L'invito ai cittadini - affermano dal comando della Polizia Locale - rimane quello di non concentrarsi in spazi ristretti o sulle vie centrali per non creare le situazioni di sovraffollamento che in questo periodo di emergenza pandemica vanno evitati».

I controlli proseguiranno nella giornata festiva di oggi.