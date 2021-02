L'arcivescovo Satriano è positivo al Covid ma non è ricoverato

L’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, risultato positivo al Covid, non è ricoverato e «sta continuando la sua degenza presso la propria abitazione in episcopio, seguendo le terapie prescritte e in continua osservazione da parte del personale sanitario». Lo precisa l’arcidiocesi smentendo la «falsa notizia che sta circolando sui social del ricovero dell’arcivescovo». «È una fake news, tra l’altro di cattivo gusto», viene evidenziato.

«I sintomi - si precisa in una nota - rientrano nella norma e non ci sono stati significativi sbalzi da destare preoccupazione. Si chiede comunque una preghiera di tutta la comunità diocesana per lui e per i presbiteri ammalati. Si ricorda, infine, che la diocesi non diramerà mai notizie attraverso whatsapp o altri social, e che è sempre opportuno attenersi ai comunicati ufficiali dell’ufficio stampa».