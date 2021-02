Controlli anti-Covid all'Umbertino e a San Girolamo: sanzioni per 23 persone e per oltre 10mila euro

Controlli senza soluzione di continuita della Polizia Locale di Bari nelle piazze e nelle vie di maggiore aggregazione sociale della citta' afferenti le violazioni alla normativa emergenziale Covid19.

Ieri sera, gli uomini del Generale Michele Palumbo, hanno sanzionato 18 giovani baresi per assembramento e per non aver indossato, in zona umbertino (via Cognetti, via Abbrescia) i dispostivi di protezione individuale.

Sempre nella tarda serata, dopo aver constatato altri pericolosi assembramenti in zona carrassi, verbalizzati altri 5 cittadini riunitisi senza dpi.

In totale, sulla pubblica via e in poche ore, elevate sanzioni per 9.200 euro.

Nello stesso pomeriggio, inoltre, effettuati ulteriori accertamenti nei circoli ricreativi.

A San Girolamo, sanzionati 4 avventori, tutti seduti intorno ad un "panno verde", intenti a giocare a carte senza indossare le prescritte mascherine. Anche in questo caso, elevate sanzioni per 1600 euro.

I controlli, in perfetta sinergia con l'amministrazione comunale, proseguiranno nella giornata di oggi anche di concerto con le altre Forze di Polizia.