Covid, da sabato in Puglia vaccini per over 80, docenti e personale scolastico

In Puglia tra sabato 20 e lunedì 22 febbraio inizierà la vaccinazione contro il Covid-19 del personale scolastico e dei cittadini over 80.

Le operazioni saranno coordinate dalle Asl provinciali d’intesa con i Comuni. "Si tratta di uno sforzo corale senza precedenti messo in campo dalla sanità pugliese in collaborazione con tutti i Comuni - dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - vista anche la difficoltà di maneggiare vaccini che devono essere conservati e trattati con precisione. Uno sforzo che necessita della collaborazione di tutti anche nell’affrontare gli inevitabili inconvenienti nel rodaggio della macchina. L’augurio è che si possa contare via via sempre su nuove dosi di vaccino, in modo da allargare la platea nel minor tempo possibile. Nel frattempo, occorre ricordare che anche i vaccinati devono mantenere le precauzioni previste per legge e dal buonsenso: distanziamento sociale, igiene delle mani, uso delle mascherine».

L’Asl Bari apre le vaccinazioni del personale scolastico sabato 20 febbraio, alle 9, a Bari nel Palacarbonara in via Fratelli De Filippo. Si comincia con 800 tra insegnanti e personale.

Nella Asl Bat domenica 21 alle ore 8.30 prende il via la vaccinazione del personale scolastico a Barletta (Palazzetto dello sport), Trani (Palazzetto dello sport) e Andria (Centro "Dopo di Noi"). Nella Asl Brindisi la vaccinazione per il personale scolastico comincia domenica alle ore 9 nell’ambulatorio vaccinale del quartiere Bozzano a Brindisi città e a Fasano nella sede del Presidio territoriale di assistenza. L’Asl Foggia avvia lunedì 22 la somministrazione al personale scolastico docente e non docente. La Asl di Lecce avvia le vaccinazioni sabato 20 alle 9.00 partendo dalle scuole comunali di Lecce città (scuole dell’infanzia e asili nido). L'Asl Taranto parte sabato 20 febbraio dalle ore 9.00 alle 13.00 con le vaccinazioni presso il «Palaricciardi» (zona Salinella). Per gli over 80 si parte lunedì 22 febbraio.

Alle ore 18 di oggi, 18 febbraio, sono 131mila 500 gli over 80 che in Puglia si sono prenotati per vaccinarsi contro il Covid, il target da raggiungere è di 200mila cittadini. Lo comunica la Regione Puglia.

La Asl di Bari ha predisposto ambulatori, centri distrettuali e strutture comunali, che partiranno con le somministrazioni del vaccino lunedì 22 febbraio dalle ore 15.00.

Per quanto riguarda le vaccinazioni domiciliari - fa sapere la Regione Puglia - riservate agli over 80 impossibilitati a spostarsi dal proprio domicilio: gli utenti al momento della prenotazione hanno ricevuto un coupon che conferma la presa in carico della loro richiesta di vaccinazione domiciliare. Nel coupon compare una data unica per tutti, generata automaticamente dal sistema che non è la data di effettuazione della vaccinazione. Gli anziani saranno contattati telefonicamente dal servizio sanitario al recapito indicato nella pre adesione, per fissare la data e l'orario effettivi della vaccinazione a domicilio