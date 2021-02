Aggredì e minacciò due agenti della Polizia Locale che volevano multarlo: 50enne condannato

Condannato a un anno di reclusione senza sospensione condizionale della pena, il 50enne che nel 2016 aggredì due agenti di polizia locale a Japigia.

Il giudice del tribunale monocratico di Bari ha anche previsto il pagamento di una somma risarcitoria di 5mila euro - 2500 euro di provvisionale per ciascuno degli agenti che fu anche minacciato - per i reati commessi dall'uomo il 6 settembre di oltre quattro anni e mezzo fa in via Omodeo. In quell'occasione i due agenti avevano fermato l'imputato, che viaggiava a bordo di una bici elettrica, contestandogli alcune infrazioni. L'uomo pretese di non essere multato e al rifiuto degli agenti, li minacciò, per poi aggredire uno dei due. La Procura della Repubblica aveva chiesto un anno di reclusione.

"Tale decisione, non solo per la condanna quanto per il ristoro immediato delle lesioni subite - spiega l'avvocato difensore delle parti civili, Roberto Di Marzo - restituisce dignità a tutti quegli operatori di polizia che quotidianamente si battono per il rispetto delle regole mettendo a repentaglio anche loro stessa incolumità."