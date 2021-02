Pretende i soldi del parcheggio, all'arrivo della Polizia Locale fornisce identità falsa: arrestato

Arrestato a Bari un parcheggiatore abusivo in piazza Moro, nelle vicinanze della stazione. L'episodio, come spiegato dalla polizia locale è avvenuto intorno alle 15: un marocchino 36enne si è avvicinato a una donna che stava parcheggiando la sua auto sulle strisce blu, chiedendole di pagare a lui la sosta e non al vicino parcometro. A quel punto la donna non si è persa d'animo ed ha allontanato il parcheggiatore abusivo ma di fronte alle sue minacce ha chiesto l'intervento degli agenti alla Sala operativa del Comando di Japigia.

Immediato il fermo dell'uomo che era rimasto spavaldamente sul posto. Accompagnato al Comando perché sprovvisto di documenti di identificazione, il parcheggiatore abusivo ha poi dichiarato false generalità e veniva fotosegnalato ed identificato, scoprendo essere un irregolare sul territorio nazionale, con numerosi alias, precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona e finanche già destinatario di altri provvedimenti di espulsione a cui non aveva ottemperato. La donna dopo il contestuale riconoscimento ha sporto denuncia per il reato alla Polizia Locale. Il 36enne, arrestato, è stato portato in carcere a Bari: risponderà del reato di estorsione, aggravato dalla condizione di irregolarità sul territorio nazionale oltre ad essere sanzionato per la violazione prevista dal Codice della strada per l'attività abusiva di parcheggiatore. Nella mattinata di domani è previsto il giudizio con rito direttissimo al Tribunale di Bari. Indagini in corso per individuare gli altri sodali che abitualmente stazionano in Piazza Moro, nel frattempo dileguatisi dalla stazione.

L'episodio va segnalato, perché in questo caso, grazie alla collaborazione del cittadino che ha denunciato il fatto estorsivo, gli agenti hanno potuto procedere anche penalmente associando alla contestazione amministrativa anche la fattispecie criminosa che spesso si accompagna a tale attività abusiva che favorisce quel sottobosco di illegalità che crea disagio ed insicurezza sociale nelle nostre città. I controlli e i presidi della Polizia Locale proseguono in tutta la città" ricorda il comandante della Locale, Michele Palumbo.