"Marco Pannella": «Assicurare vaccino a detenuti, polizia e personale delle carceri»

L'associazione "Marco Pannella" torna a chiedere che si inserisca subito nella campagna di somministrazione dei vaccini i detenuti, gli agenti di polizia penitenziaria e il personale delle carceri

«Anziché fare inutili tavoli e tavolini, o visite senza incontrare ed ascoltare i detenuti - si legge in una nota dell'associazione -, il presidente Capone e il garante Rossi nominato da Emiliano, facciano sapere a detenuti e polizia penitenziaria come mai Regione Puglia non rispetta il piano vaccini nazionale che con l'ultimo aggiornamento ha inserito tutta la comunità penitenziaria tra le priorità da vaccinare con Astrazeneca. Non ci accontentiamo di passerelle, ma lottiamo da sempre per difendere i diritti di detenuti e detenenti. I quali oggi sono stati inseriti dal Governo tra le priorità che già oggi avrebbero dovuto iniziare a ricevere vaccino mentre il piano Lopalco ha previsto solo insegnanti e forze dell'ordine escludendo la comunità penitenziaria. L'associazione Marco Pannella lotterà coinvolgendo tutte le autorità, sindacati di polizia, e familiari dei detenuti affinchè venga loro assicurato sin da oggi da parte delle asl Pugliesi la somministrazione della dosi vaccinali».