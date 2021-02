Polizia, ieri numerosi controlli nei quartieri di Bari: 8 persone denunciate

Ieri a Bari, i poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura di Bari, hanno denunciato a vario titolo 8 persone.

Due interventi nel quartiere San Paolo.

I poliziotti della volante di zona hanno effettuato un controllo in casa di un 22enne sottoposto agli arresti domiciliari; con il prezioso ausilio dei cani antidroga della Sezione Cinofili della Questura, hanno perquisito l’abitazione del pregiudicato, dove hanno rinvenuto e sequestrato 1 grammo circa di cocaina e 1 grammo circa di haschish, oltre a materiale per il confezionamento ed una somma di denaro. Nonostante la misura restrittiva, il giovane portava avanti una fiorente attività di spaccio; pertanto è stato deferito all’A.G. competente per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, in attesa di un inasprimento della pena già in atto.

Più tardi dopo una segnalazione giunta sul 113, i poliziotti della Volante di zona sono intervenuti in un fondo per un’occupazione abusiva di terreni ed edifici; gli autori un 31enne ed un 27enne, entrambi pluripregiudicati, sono stati sorpresi mentre con una cesoia ed un piede di porco danneggiavano la porta di ingresso della proprietà privata per farvi abusivamente ingresso.

A San Girolamo gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un pregiudicato 23enne; il giovane nascondeva 1 grammo circa di cocaina, dichiarata per uso personale. Pertanto è scattata la segnalazione all’Autorità Amministrativa per il relativo possesso e la sostanza è stata posta sotto sequestro.

In zona Carrassi i poliziotti della volante di zona hanno fermato e controllato un albanese, pregiudicato di 34 anni, responsabile che aveva appena rubato un ciclomotore; l’uomo è stato deferito all’A.G. competente per furto aggravato.

A Japigia gli agenti hanno fermato e controllato un pregiudicato 41enne e lo hanno denunciato all’Autorità competente per violazione delle prescrizioni dell’avviso orale.

Anche in centro città i poliziotti della volante hanno controllato un pregiudicato 36enne sottoposto alle prescrizioni dell’avviso orale aggravato e lo hanno denunciato per violazione alle relative prescrizioni.

A Mungivacca, presso un noto centro commerciale, i poliziotti hanno fermato un pregiudicato classe 78, pescarese, sorpreso con merce asportata dagli scaffali; il 42enne è stato denunciato per furto aggravato.