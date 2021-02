Al Cara di Bari 260 migranti trasferiti dalla Sicilia: tra loro venti famiglie

260 migranti sono arrivati nelle notte al Cara di Bari. Si tratta di persone provenienti da Gambia, Senegal, Mali, Costa d'Avorio e Guinea, tra cui ci sono anche venti famiglie, con 18 bambini tra i tre mesi e dodici anni d'età. Gli ospiti sono stati trasferiti a Bari dalla Sicilia, dopo essere sbarcati da una nave quarantena a Porto Empedocle ed essere stati sottoposti a tampone Covid con esito negativo.

Diventano così attualmente 660 gli ospiti del Cara barese, tra cui circa quaranta bambini.

I migranti arrivati nella notte dovrebbero essere trasferiti in gran parte in Francia e Portogallo: nelle prossime settimane si terrano le audizioni per i ricollocamenti con le commissioni territoriali. Questa mattina volontari dell'associazione 'Seconda mamma', accompagnati da un funzionario della Prefettura, si sono recati nel centro di accoglienza per donare giocattoli ai bimbi.