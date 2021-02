Controlli serrati della Polizia di Stato a Bari: 4 persone denunciate

Ieri a Bari i poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura di Bari, hanno denunciato a vario titolo 4 persone.

Presso un noto centro commerciale in zona Poggiofranco, gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un 28enne pregiudicato monopolitano che nascondeva merce asportata dal supermercato; il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

A Mungivacca i poliziotti della volante di zona hanno fermato e controllato due donne romene di 34 e 29 anni, pluripregiudicate, che nascondevamo merce asportata presso un noto centro commerciale; le donne sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso.

In Via Giulio Petroni gli agenti della volante di zona sono intervenuti per una lite animata in strada; sul posto è stata fermata una donna 44enne con precedenti di Polizia, resasi responsabile di Guida in stato d’ebbrezza, che alla vista della Polizia si è allontanata a bordo della sua autovettura per cercare di evitare il controllo. Dopo un breve inseguimento è stata fermata; dal controllo la donna è risultata sprovvista di patente di guida in quanto scaduta e non rinnovata ed il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Pertanto le sono state contestate numerose violazioni amministrative circa lo stato d’ebbrezza, la patente e la copertura assicurativa, ed il veicolo è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo al fine della confisca.