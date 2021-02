Coronavirus a Valenzano: scuole chiuse e dda fino al 13 febbraio

Stop alle lezioni in presenza a Valenza da oggi fino al 13.

E' la decisione annunciata questa sera dal sindaco Giampaolo Romanazzi, relativa a tutti i plessi del Circolo Didattico Papa Giovanni XXIII e dell’Istituto Comprensivo Capozzi – Galilei.

La sospensione, spiega il primo cittadino su Fb, è legata all'"insorgenza di alcuni casi di positività nei plessi oggetto dell’ordinanza".

Da oggi e fino al 12 febbraio, inoltre, l’accesso agli uffici comunali sarà consentito solo per pratiche urgenti, dichiarazioni di nascita e morte e protocollo. Per le pratiche urgenti, in particolare, sarà necessario prenotare l’appuntamento telefonicamente o via email. Tutti gli altri servizi comunali saranno accessibili esclusivamente a distanza.

Nella cittadina gli attualmente positivi sono 163.

Come riportato nell'ordinanza firmata in serata dal sindaco, tra i casi Covid ci sono anche "4 agenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale" e altri due persone impiegate in Comune; sono inoltre "stati collocati in isolamento fiduciario altri dipendenti del Comune di Valenzano ritenuti contatti stretti di casi positivi".

Per quanto riguarda le scuole, "al momento - si legge nell'ordinanza - state riscontrate numerose positività tra l'utenza (alunni e personale scolastico) dei plessi De Bellis, Agazzi, San Giovanni Bosco, e sono in corso accertamenti sanitari rivolti ai relativi contatti stretti, da estendersi anche all 'utenza dei servizi connessi quali mensa e trasporto scolastico".

Ieri, riporta ancora l'ordinanza, c'è stato "un caso di positività tra il personale della mensa scolastica".