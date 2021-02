Investito mentre attraversa la strada: muore 45enne tra Noicattaro e Casamassima

Farmaci per chi è indigente: al via la campagna di raccolta per l'Emporio della Salute

Attualità

La raccolta avverrà presso le farmacie che espongono il manifesto dell’iniziativa, dove i cittadini potranno lasciare, in un contenitore dedicato, i medicinali con almeno otto mesi di validità, in confezioni sane e ben conservate