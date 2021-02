Stop all'interdittiva antimafia per la società che gestiva bar di Pane e Pomodoro e Torre Quetta

Il Tribunale di Bari, accogliendo l'istanza della difesa, ha disposto la sospensione dell'interdittiva antimafia nei confronti della società Il Veliero, titolare di due concessioni demaniali sulle spiagge baresi di Pane e Pomodoro e Torre Quetta. Il provvedimento riguarda anche il contestuale controllo giudiziario sulla società.

L'istanza era stata presentata dagli avvocati Francesco Paolo Sisto e Saverio Sticchi Damiani. La decisione consentirà all'azienda di poter accedere nuovamente a procedure di gara e agli appalti. Il provvedimento, inoltre, salva le commesse pubbliche in atto. Gli avvocati difensori, in una nota, spiegano che la decisione dà atto che l’azienda non sia qualificabile come ‘impresa mafiosa’. Attraverso il controllo, rimarcano i legali, vi sarebbe la possibilità per la società di intraprendere un percorso di recupero dell’attività imprenditoriale supervisionato del Tribunale attraverso garanzie proprie di una procedura giudiziale.

I legali sono pronti ad attivare le procedure per il ripristino della concessione di Pane e Pomodoro. Per quanto riguarda quella di Torre Quetta ciò non sarebbe possibile poiché vi già è stata una decisione del giudice amministrativo.