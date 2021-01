Covid a Valenzano: chiuso comando Polizia locale e classi in dad alla scuola elementare

Resterà chiuso almeno fino a domani, lunedì 1 febbraio, il comando della Polizia locale a Valenzano, per consentire gli accertamenti in seguito a tre casi di positività al Covid-19 riscontrati fra il personale.

Ad annunciarlo è attraverso la sua pagina Fb il primo cittadino, Giampaolo Romanazzi. "I locali dell'intero palazzo comunale - spiega ancora il sindaco - sono stati sanificati".

Inoltre, dal 1 al 5 febbraio, per cinque classi della scuola primaria 'De Bellis' (una seconda, una terza e tre quinte) le lezioni si svolgeranno esclusivamente in dad, poiché alcuni docenti sono stati posti in isolamento fiduciario. I locali del plesso sono stati sottoposti a sanificazione straordinaria.

Auguro una pronta guarigione al personale in servizio presso il Comando e un in bocca al lupo al personale docente per l’esito dei tamponi - conclude il sindaco - Una situazione, la loro, simbolo degli effetti negativi della pandemia, col blocco di due attività - la scuola e la sicurezza - cruciali per il nostro benessere".