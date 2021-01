Appuntamento con gli uffici in videochiamata: al via lo sportello virtuale del Comune di Bari

Da lunedì prossimo, 1° febbraio, sarà disponibile lo Sportello virtuale del Comune di Bari, attivato per consentire ai cittadini di interloquire con gli uffici di diverse ripartizioni e accedere a una serie di servizi direttamente da casa, prenotando il proprio appuntamento attraverso un form online ed effettuando il proprio incontro con il personale addetto in videochiamata.

In questa prima fase di sperimentazione sarà possibile prenotare il proprio incontro con i seguenti uffici: URP - ufficio relazioni con il pubblico per i servizi di informazione generale e orientamento Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene (per i servizi sistemi di evacuazione fumi per attività di ristorazione - SCIA ambientale e gestione di acque reflue domestiche e assimilate – autorizzazioni), Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata per i servizi, SUE - Sportello unico per l’edilizia, Piani di lottizzazione, Paesaggio, Controllo del territorio e abusivismo edilizio.

Il form per prenotare un appuntamento con gli operatori dello Sportello virtuale è disponibile al link sportellovirtuale.comune.bari.it : per procedere, i cittadini dovranno selezionare l’ufficio di riferimento dal menù a tendina e, successivamente, il servizio di interesse, opzionando data e orario tra quelli disponibili (per ogni singola attività verrà visualizzato anche il tempo a disposizione degli utenti).

Nello step successivo sarà necessario inserire i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo di residenza, email) e confermare l’appuntamento.

A questo punto la schermata indicherà che il processo è andato a buon fine e il cittadino riceverà una email con tutti i dati di riepilogo della prenotazione (link di prenotazione: cliccandoci sopra l’utente potrà modificare o cancellare la prenotazione) e le indicazioni relative alla videochiamata che si attiverà il giorno dell’appuntamento all’orario selezionato (room: cliccandoci sopra il giorno dell’appuntamento all’orario stabilito, il cittadino potrà mettersi in collegamento a distanza con l’operatore comunale per fruire del servizio).Ovviamente sarà possibile effettuare la videochiamata solo attraverso un pc dotato di webcam, microfono e cassa.

“Con l’avvio dello Sportello virtuale da un lato proseguiamo nel percorso di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi che il Comune di Bari ha intrapreso da alcuni anni - commenta l’assessore all’Innovazione tecnologica Eugenio Di Sciascio -, dall’altro ottemperiamo alle prescrizioni previste nei Dpcm e relativi Decreti legge susseguitisi in questi mesi per ridurre i rischi di contagio legati alla compresenza di più persone negli uffici pubblici, a tutela della salute tanto dei dipendenti comunali quanto dei cittadini.

Ringrazio le strutture coinvolte per aver accolto questa nuova sfida, che nelle scorse settimane ha richiesto un percorso di formazione ad hoc del personale impiegato, e sono fiducioso che i cittadini apprezzeranno il servizio, strutturato in maniera semplice e intuitiva, che prevede anche la possibilità di scambiare documenti con gli uffici, proprio come avviene in un incontro in presenza. Come ogni novità, sicuramente ci sarà un lasso di tempo in cui cittadini e dipendenti dovranno familiarizzare con il nuovo servizio e quindi è possibile si generi una fase di assestamento. Ma non per questo dobbiamo scoraggiarci. Vorrei invitare quindi, tutti i cittadini a cimentarsi con questo nuovo strumento e a non demordere davanti alle prima apparenti difficoltà. Ogni nuovo inizio porta sempre con se qualche incertezza ma noi siamo convinti che questo sia un percorso utile che a regime possa determinare davvero dei benefici ai cittadini”.

Nella giornata di ieri, il vicesindaco ha tenuto un incontro con i presidenti degli ordini professionali interessati e il presidente del collegio dei geometri, durante il quale ha illustrato la piattaforma e le modalità di utilizzo.

A realizzare lo Sportello virtuale è stata Exprivia spa attraverso lo sviluppo del sistema informativo di gestione del personale del Comune di Bari, per un importo complessivo di €. 39.525.