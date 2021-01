Vaccini anti-Covid a fuori lista: la Regione Puglia avvia i controlli

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, attraverso la struttura di staff Servizio Ispettivo, ha incaricato gli ispettori del Nirs, Nucleo ispettivo regionale sanitario, per la verifica dei corretti adempimenti nella somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 e la verifica di eventuali irregolarità nella gestione delle liste.

Nei giorni scorsi era stata avviata un'attività investigativa da parte dei Carabinieri Nas, per verificare la presenza di somministrazioni al di fuori degli elenchi.

L’attività del Nirs nelle Asl pugliesi, spiega la Regione in una nota, "sarà in ausilio e non si sostituirà a quella dei Carabinieri del Nas e delle Procure".