Covid: a Bari 4mila cittadini in isolamento, 3.671 quelli positivi al virus

Covid 19, la Regione Puglia potenzia il trasporto scolastico

La Giunta regionale pugliese ha potenziato il servizio di trasporto pubblico scolastico in vista del ritorno, in tutti gli istituti, alla didattica in presenza. Il governo Emiliano ha approvato ieri una delibera sui servizi aggiuntivi per il rientro a scuola in sicurezza degli