Covid, Policlinico: 4.634 operatori sanitari si sono già sottoposti alla vaccinazione

Il numero degli operatori sanitari che sono stati sottoposti a vaccinazione contro il Covid-19 presso il Policlinico di Bari nel periodo 27 dicembre 2020 - 17 gennaio 2021 è di 4.634 soggetti, pari al 83,6% dei prenotati; di essi, 34 hanno ricevuto il regime completo di vaccinazione (due dosi a distanza di 21 giorni l’una dall’altra).



In dettaglio sono: Medici 964 (92% dei prenotati), Medici in formazione specialistica 653 (92%), Infermieri 1407 (86,7%), Operatori socio sanitari 313 (81,9%), Tecnici laboratorio e di radiologia 225 (89%)

Operatori servizi e ausiliari 411 (64%), Altre professioni sanitarie (ostetriche, fisioterapisti, etc) 147 (87%), Altri tecnici e personale non sanitario 514 (70%)



Il Punto di Vaccinazione Ospedaliero è situato nei locali dell’ex Pronto Soccorso; al lavoro si sono 3 dirigenti medici, 1 coordinatore, 17 infermieri, 8 assistenti sanitari, un operatore sociosanitario, due ausiliari e 5 medici in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva.



Ad oggi, il numero di dipendenti e assimilati prenotati è pari a 5.544.