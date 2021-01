Rubano occhiali da sole in un negozio e fuggono, poi postano un selfie sui social: prese due donne

Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno tratto in arresto S.M.T., 44enne, già nota alle forze dell'ordine, e hanno denunciato a piede libero la complice, una 40enne, anche lei con precedenti di polizia.

Le due donne, dopo aver parcheggiato la loro auto nel centro di Modugno, sono entrate in un negozio di ottica con l’intenzione di compiere un furto di occhiali da sole griffati. Quindi, mentre la 40enne si mostrava interessata ad alcuni occhiali da sole, distraendo la titolare, S.M.T., riusciva ad arraffare due paia di occhiali per poi uscire in tutta fretta dal negozio e allontanarsi, seguita dalla complice che cercava di raggiungerla. Il gesto e il comportamento delle due non sono passati inosservati alla titolare che ha subito dato l'allarme al 112, comunicando la targa dell’autovettura a bordo della quale si erano allontanate.

È bastato poco ai Carabinieri per risalire all’identità della proprietaria del mezzo e avviare le ricerche delle due donne, le quali, nel frattempo, sul profilo social di una delle due, avevano postato la loro foto mentre, sorridenti e felici, indossavano gli occhiali appena trafugati.

Oltre alle immediate ricerche condotte dalle pattuglie presenti sul territorio, altri militari in abiti civili le hanno attese sotto casa, così, al rientro, sono state individuate e fermate recuperando la refurtiva, del valore di oltre 300 euro, poi restituita alla legittima proprietaria.

A questo punto, per l’autrice materiale del furto sono scattate le manette e per la sua complice il deferimento in stato di libertà.