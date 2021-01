Operazione Rewind: tornano in carcere "Mames" e "Ciccigomma"

Scuola: «Né dad né presenza, la scuola è un'urgenza». Sit-in degli studenti a Bari

Cronaca

14 scuole superiori di Bari, licei e istituti tecnici, si sono date appuntamento in piazza per chiedere alle istituzioni di "darci voce" perché, dicono, "vogliamo tornare in classe in presenza ma in sicurezza"