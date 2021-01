Vandali ancora in azione a Bari. Divelte ancora una volta le recinzioni dei playgraound di Barivecchia, Sant'Anna e dello skate park del quartiere Libertà.

«Questa forma di inciviltà recidiva contro il bene pubblico - commente il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - , inizia ad infastidirmi sul serio. Credo di dover fare molto presto un corso di lingue straniere, perché pare che l’italiano non sia sufficiente. Abbiamo chiuso i playgroud della città, non perché siamo brutti e cattivi, ma perché abbiamo il dovere di tutelare la nostra salute oltre che rispettare le leggi».

«Da quando ci sono le restrizioni imposte dalla pandemia - continua Leonetti -, c’è chi si diverte a rompere, tagliare, manomettere le recinzioni di questi campi e, in barba alle regole, utilizzarli, aggregandosi. Questa è l’ennesima volta che ripariamo le reti dei playground dei quartieri di Barivecchia, di Sant’Anna, di Torre a Mare ed ora si aggiunge pure lo skate Park del quartiere Libertà. Ma non perché siamo sopraffatti dallo spirito francescano del perdono e della benevolenza, ma perché è l’unico modo che abbiamo per evitare che ci entriate illegalmente».

«Quello che non vi è chiaro - prosegue Leonetti -, è che ogni qualvolta chiamiamo gli operatori della multiservizi per eseguire questi interventi straordinari, andiamo a trascurare interventi ordinari che erano in programma in quella giornata. Gli operatori sono sempre gli stessi: sono gli stessi che quotidianamente si occupano delle manutenzioni dei parchi, ad esempio, oppure di tutte quelle infinite opere che interessano la nostra città. Quello che non è chiaro, è che questi soldi preferiremmo spenderli per il bene di tutti, non per l’egoismo di pochi. “ - conclude il Presidente Leonetti - “Chiederò alla polizia locale di effettuare maggiori controlli, sperando che dove non arrivi il buon senso, lo facciano le sanzioni».