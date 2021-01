Crolla palazzina nella notte a Modugno: «Probabile cedimento legato al maltempo»

L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri: probabilmente per un cedimento legato al maltempo è venuta giù una parte di muratura dell'immobile in via Gian Battista Stella.

"Al momento, fortunatamente, non sembrano coinvolte persone» spiega il sindaco del comune barese, Nicola Bonasia in un post social.

L'immobile coinvolto sembrerebbe essere disabitato.

Sul posto, oltre agli immancabili curiosi, sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, oltre ai tecnici di ItalGas ed Enel per mettere in sicurezza l'area.

«L'evento ha coinvolto un'autovettura - ricordano dal Comando provinciale dei Carabinieri - che è stata danneggiata lievemente. Il danneggiamento di alcune tubature del gas hanno richiesto l’intervento anche di personale specializzato per la messa in sicurezza, tuttora in corso».

A scopo precauzionale è stata temporaneamente evacuata anche una palazzina vicina, in attesa della messa in sicurezza di alcuni muri perimetrali pericolanti dell'edificio crollato.