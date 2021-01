Vaccini, Asl Bari: «Nessuna anomalia nelle somministrazioni a medici e pediatri»

“Nessuna anomalia è stata riscontrata nel piano di somministrazione dei vaccini nei presidi ospedalieri e territoriali della ASL Bari. Sono in corso le vaccinazioni destinate alle categorie definite prioritarie dalle linee guida ministeriali, compresi i medici di Medicina generale e i Pediatri di Libera scelta, partite lo scorso 7 gennaio. In contemporanea sono stati vaccinati anche gli addetti alle pulizie, dipendenti di Sanita Service, come previsto dalla fase 1 della campagna vaccinale”. E’ quanto precisa la Direzione generale della ASL Bari in merito alle dichiarazioni pubbliche di Filippo Anelli, su presunte irregolarità nelle somministrazioni dei vaccini.

Le vaccinazioni ai medici di Medicina generale e ai Pediatri di Libera scelta sono state già effettuate a Putignano, Alberobello, Locorotondo, Noci, Monopoli e Gioia del Colle. Oggi sono in corso a Bitonto, e ad Altamura e nell’ambulatorio del Dipartimento di prevenzione all’ospedale Di Venere a Carbonara. Inoltre sono state programmate per domani altre 120 vaccinazioni destinate ai medici, in virtù di un accordo con la direzione dell’Istituto Giovanni Paolo II - centro hub di stoccaggio dei vaccini sotto il coordinamento del Dipartimento di prevenzione.

A partire dalla settimana prossima infine saranno attivati ulteriori punti vaccinali - martedì nel distretto unico di Bari e mercoledì a Conversano – e progressivamente nei restanti distretti.