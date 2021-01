Scoperto accampamento tra i rifiuti: «L'emergenza non ci faccia dimenticare gli ultimi»

I volontari di Gens Nova OdV, a seguito di una segnalazione ricevuta, hanno scoperto un accampamento sorto tra i rifiuti in via Caduti del Lavoro, a due passi da un noto centro commerciale.

Un luogo – spiegano i volontari - che di per sé non potrebbe “ospitare” nulla, ma che invece presenta un “condominio” di cartoni, con resti di cibi consumati, vestiti sparsi, giacigli per la notte, e i resti di un fuoco utilizzato sicuramente per scaldarsi.

Insomma «un “non luogo” dove dimorano i cosiddetti “ultimi”, persone dimenticate dalla società, soprattutto adesso che si parla quasi sempre di emergenza covid».

«Abbiamo allertato i Servizi Sociali del Comune di Bari, attraverso una nota al Welfare, che sono sempre prodighi verso queste situazioni di disagio - commenta il Presidente di Gens Nova, l’Avv. Antonio La Scala - ma non riusciamo ad essere indifferenti verso queste situazioni, queste persone hanno bisogno di un tetto vero, e non di un cavalcavia sulla loro testa, come possiamo tollerare questa disparità sociale, che giorno per giorno sta creando un solco incolmabile nella nostra società».