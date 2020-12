Coronavirus, risalgono i contagi: 1.470 nuovi positivi e 23 decessi

Oggi, mercoledì 30 dicembre, in Puglia sono stati registrati 11.121 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.470 casi positivi: 582 in provincia di Bari, 38 in provincia di Brindisi, 188 nella provincia BAT, 256 in provincia di Foggia, 148 in provincia di Lecce, 248 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 23 decessi: 8 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.033.478 test. 34.112 sono i pazienti guariti. 52.740 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 89.303, così suddivisi: 34.429 nella Provincia di Bari; 10.274 nella Provincia di Bat; 6.393 nella Provincia di Brindisi; 19.718 nella Provincia di Foggia; 6.988 nella Provincia di Lecce; 10.890 nella Provincia di Taranto; 516 attribuiti a residenti fuori regione; 95 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile cliccando qui.