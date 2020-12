Spacciava sulla bici elettrica nel cuore del centro storico di Modugno: arrestato un 44enne

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, C.F. 44enne, noto pregiudicato del luogo.

Da tempo i militari della Sezione Operativa erano sulle tracce dell’uomo che, al fine di sfuggire ai controlli, si muoveva con disinvoltura nei vicoli del centro storico di Modugno con una bici elettrica.

Aveva scelto proprio il cuore di Modugno per spacciare in tranquillità; nei dedali del centro incontrava i vari clienti, talvolta giovani, ben sapendo che nessuno avrebbe potuto sorprenderlo lì dove si cammina solo a piedi o al massimo in bici.

A questo punto i militari hanno svolto diversi servizi a piedi fino ad individuare un monovano, non distante dall’abitazione dello spacciatore ove si recava ogni qualvolta veniva avvicinato dai clienti.

Ieri sera, i carabinieri abilmente appostati, hanno assistito all’incontro tra il 44enne ed una donna in via di identificazione. Dopo tale contatto l’uomo ha raggiunto il monovano e, con fare circospetto, vi è entrato per prelevare lo stupefacente.

I militari hanno atteso che l’uomo uscisse, sorprendendolo con addosso 10 dosi tra cocaina, marijuana e hashish per un peso di circa 18 grammi, la somma di 640 euro, frutto dell’illecita attività di spaccio, nonché tre telefoni cellulari sui quali veniva contattato dai numerosi clienti.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati mentre per il 44enne sono scattate le manette.