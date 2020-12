Due rotatorie in via Bruno Buozzi: approvato il progetto esecutivo

La giunta nei giorni scorsi ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle rotatorie in via Bruno Buozzi e per la sistemazione del tratto stradale compreso, per un importo di 1.575.000 euro.

Si tratta di un intervento molto complesso che riguarderà sia l’allargamento del marciapiede di un tratto di via Buozzi sia l’esecuzione di due rotatorie, una all’intersezione con via Glomerelli e l’altra con viale Europa.

All’incrocio con via Glomerelli sarà eliminato il semaforo per lasciare il posto ad una rotatoria, che valorizzerà la grande quercia esistente nell’area verde già di pertinenza degli alloggi di Arca Puglia, e a una sistemazione complessiva dei marciapiedi lungo via Buozzi fino all’incrocio con viale Europa, dove sarà eseguita la seconda rotatoria.

Al termine degli interventi via Bruno Buozzi diventerà un viale alberato, dotato di pista ciclabile (lato alloggi popolari), parcheggi in linea su entrambe le direzioni di marcia e attraversamenti pedonali in sicurezza.

Le due rotatorie svolgeranno anche una funzione di traffic calming in quanto le autovetture saranno costrette a rallentare la velocità intorno ai 40 km/h, risolvendo uno dei problemi lamentati da tempo dai residenti, e cioè la scarsa sicurezza nell’attraversamento stradale dovuta anche all’alta velocità delle auto in transito, in particolare negli orari notturni. Alla sicurezza dei pedoni contribuirà anche la realizzazione dei bulbouts in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

“Tecnicamente si tratta della prosecuzione dei lavori che l’anno scorso hanno consentito l’abbattimento del muro in via Glomerelli per offrire ai residenti degli alloggi popolari un camminamento più ampio e sicuro - dichiara Giuseppe Galasso -, e che scegliemmo di eseguire in previsione dell’appalto di manutenzione straordinaria delle strade, già avviato, e del perfezionamento del progetto ora approvato in giunta.

Grazie a questo progetto via Bruno Buozzi cambierà completamente volto con una forte impronta green, dovuta alla piantumazione di diversi alberi su entrambi i lati della strada, e sarà percepita finalmente come una strada di quartiere e non più solo come un’arteria di ingresso in città. Insomma, un’operazione in continuità con quanto avvenuto con la realizzazione del ponte Adriatico, la cui apertura ha consentito di smaltire grandi volumi di traffico, che in precedenza intasavano questa strada, attraverso viale Tatarella e quindi l’asse nord sud.

Parliamo di un intervento atteso da moltissimo tempo, che prevediamo di avviare materialmente nei primissimi giorni del nuovo anno e di completare in circa sei mesi di cantiere. Contestualmente procederemo con il nuovo impianto di illuminazione, in analogia con quello già realizzato nella zona 167 di Palese attraverso la predisposizione di plinti e, attraverso un appalto successivo, l’installazione dei pali con luci a led. Saranno realizzati anche i nuovi pozzetti a griglia per la raccolta delle acque che confluiranno in un collettore presente al di sotto di via Buozzi risolvendo anche il problema legato ai ristagni d’acqua dopo le piogge. Saranno lavori di riqualificazione a tutto campo, che restituiranno dignità e comfort a quest’area della città, incidendo positivamente sulla qualità della vita dei residenti”.