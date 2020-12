Welfare, in distribuzione 400 kit per l’emergenza freddo a cura dell’unità di strada comunale

Tra oggi e il prossimo 23 dicembre l’unità di strada comunale “Care for people “procederà alla distribuzione di circa 400 kit per l’emergenza freddo in favore delle persone più fragili e senza dimora maggiormente esposte agli effetti del calo delle temperature e alle conseguenze dell’emergenza sanitaria.

Si tratta di tre diverse tipologie di kit - Emergenza freddo uomo/donna, Emergenza freddo senza dimora, Emergenza freddo bambino/a - che saranno distribuite a seconda dei destinatari.

I kit sono in distribuzione presso le Case di comunità comunali, nei centri di accoglienza notturna, per strada e nei campi rom cittadini.

“Quest’anno le azioni del piano di emergenza freddo rivolte alle persone senza dimora e alle famiglie in stato di difficoltà sono triplicate e sono state differenziate e diffuse in tutta la città in base alle diverse esigenze - osserva Francesca Bottalico -. Oltre ai buoni alimentari in distribuzione in questi giorni grazie agli operatori delle unità di strada, in queste ore stiamo raggiungendo tutte le famiglie e le persone fragili con beni di prima necessità utili ad affrontare il freddo in particolare per quanti, per ragioni diverse, rifiutano qualsiasi forma di accoglienza nelle strutture comunali: a loro sono destinati i kit con sacco a pelo e tappetino isolante. Mentre per le famiglie e i bambini accolti nelle strutture semi-residenziali stiamo procedendo alla consegna di kit a contrasto del freddo e prodotti per l’igiene personale per affrontare al meglio le giornate rigide con indumenti e accessori nuovi”.

Di seguito, nel dettaglio, le tre tipologie di kit con il relativo contenuto:

- Kit “Emergenza freddo uomo/donna”: 3 paia di calze invernali (caldo cotone), 1 paio di guanti in pile, 1 scaldacollo in pile, 1 cappello in pile, 1 maglia termica, 1 maglione in pile 1, 1 paio di scarpe invernali, 1 giubbotto invernale adatto fino a 0° e 1 borsone da trenta litri.

- Kit “Emergenza freddo - sacco a pelo”: 1 sacco a pelo 0°, 1 tappetino isolante, 5 barrette energetiche, 1 scaldacollo in pile, 1 cappello in pile, 1 paio di guanti in pile e 1 borsone da trenta litri.

- Kit “Emergenza freddo - bambino/a”: 1 paio di scarpe invernali, 1 paio di pantalone intimo termico, 3 maglie intime termiche, 2 maglioni in pile jr, 3 paia di calze invernali, 1 scaldacollo in pile jr, 1 cappello in pile jr, 1 giubbotto invernale adatto fino a 0°, 1 paio di guanti in pile jr e 1 borsone da trenta litri.