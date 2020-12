“Racconti di strada e di cortile”: una nuova iniziativa rivolta ai condomini della città

Proseguono le iniziative ideate dall’assessorato al Welfare per animare queste festività nonostante i limiti imposti dall’emergenza sanitaria.

“Racconti di strada e di cortile” propone momenti dedicati a letture, racconti e animazione teatrale a tema natalizio in strade private chiuse al traffico, piccoli giardini condominiali o cortili chiusi prevedendo la partecipazione delle bambine e dei bambini, delle famiglie e degli anziani, nel rispetto delle vigenti norme sul distanziamento sociale.

I condomini, le famiglie, le associazioni che abbiano a disposizione spazi sufficientemente ampi da garantire il necessario distanziamento, o che possano essere utilizzati come palcoscenici visibili dai balconi dei palazzi, possono aderire all’iniziativa prenotandosi tramite mail a organizzazione@progettocitta.org e indicando una data tra quelle previste:

“In questo periodo di grandi difficoltà, oltre a sostenere i cittadini più fragili, vogliamo continuare a lavorare per promuovere cittadinanza attiva, relazioni positive e partecipazione, pur nel rispetto delle attuali limitazioni - commenta Francesca Bottalico -. Per questo, per permettere ai baresi di vivere lo spirito del Natale anche rimanendo a casa, abbiamo immaginato questa nuova iniziativa che porterà a domicilio piccoli eventi, letture e racconti animati per raggiungere le famiglie, gli adulti e gli anziani soli regalando loro un momento di condivisione e di gioia”.

Di seguito le date degli eventi in programma:

28 dicembre

ore 11.00:

Non è una storia di Natale

racconto interattivo nel quale gli spettatori potranno interagire dai balconi.

29 dicembre

ore 11.00

Amaterasu la leggenda della Dea del sole

partendo da un’antica leggenda nipponica si può indagare in quanti modi è possibile raccontare una storia.

30 dicembre

ore 11.00:

Chi ha rubato il Natale

narrazione interattiva per bambini. Si parte dal racconto di una storia e poi si gioca tutti insieme per scoprire di chi ha rubato il Natale: servirà tutta la creatività del pubblico per trovare il colpevole.

4 gennaio

ore 11.00

Natale per sempre

Sarebbe davvero bello se fosse tutti i giorni Natale? Racconto a due voci e oggetti

Le attività verranno realizzate negli spazi che saranno ritenuti adeguati in base all’ordine di prenotazione.