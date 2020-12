Superbonus 110%: al via il primo cantiere nella città di Bari

Parte oggi il primo cantiere a Bari (e forse nell’intera area metropolitana) con il cosiddetto Superbonus 110%.

Il Decreto 34/2020 cd “rilancio” prevede infatti la possibilità per ogni condomino di detrarre il 110% in 5 anni delle spese sostenute per l’esecuzione di lavori finalizzati all’efficientamento energetico del fabbricato. Il Decreto “Rilancio” prevede inoltre la possibilità per i condomini di cedere il proprio credito di imposta all’impresa esecutrice dei lavori; così facendo i condomini stessi non pagano i lavori all’impresa che li esegue; la stessa avendo acquisito dai condomini il loro credito di imposta si recupera le somme in 5 anni dallo Stato o cede a sua volta tale credito ad una banca.

L’impresa che sta investendo oltre 5 milioni di euro è la Cobar s.p.a. per il condominio di via Daniele Petrera gruppo A (ex palazzine Ciano) in zona Policlinico.

Il condominio è amministrato dallo studio Gesticon snc di Addabbo Giuseppe e De Mita Giuseppe che di concerto con lo studio di ingegneria dell’ing. Russo Piero hanno espletato tutte le pratiche amministrative e progettuali finalizzate all’ottenimento del Superbonus.

Gli stessi hanno individuato e presentato ai condomini per l’esecuzione dei suddetti lavori la Cobar spa di Altamura.

«La nostra scelta - ha dichiarato Giuseppe Addabbo della Gesticon - è stata dettata da due motivi principali: il primo è rappresentato dal fatto che Cobar spa è una realtà consolidata che opera nel settore dell’edilizia da oltre trent’anni e che nel corso del tempo si è consolidata sempre di più fino a diventare una delle più grandi realtà economiche dello stesso settore su tutto il territorio nazionale; il secondo è rappresentato dal fatto di valorizzare realtà economiche del nostro territorio che come Cobar hanno la forza e sono disposte a fare investimenti così importanti che rimettono in moto l’economia già penalizzata dalla pandemia che tutt’ora ci sta affliggendo e che contribuiscono con questa tipologia di lavori a rendere più green la nostra città»