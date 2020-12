Incontro Emiliano-sindacati: «Subito una task force per riattivare il dialogo sociale interrotto»

Screening delle persone senza dimora: Asl a supporto della Caritas per prevenire il contagio

Non lasciare indietro i più fragili. E garantire a tutti l’accesso ai servizi sanitari. La ASL di Bari, in collaborazione con la Caritas diocesi di Bari e Bitonto, ha avviato uno screening per prevenire il rischio contagio in questa emergenza Covid per tutte le persone senza dimora