La Paulicelli illumina via Sparano con un tappeto di luminarie, simbolo di speranza e ripartenza

Anche quest’anno Bari si illumina a festa in una delle strade più belle della città, Via Sparano, con oltre 192.000 lampadine in un percorso di luminarie, simbolo di speranza e di ripartenza.

La Paulicelli Light Design Srl - azienda storica pugliese di produzione e allestimento di luminarie d’autore - ha deciso di realizzare per il Comune di Bari un tappeto luminoso , composto da lampadine , a luce mista fredda e calda, che si alternano in un gioco di luci mozzafiato , e che si estendono sopra la testa dei passanti, quasi a proteggerli.

“Non dobbiamo rinunciare alla magia del Natale fatta di luci, calore, spensieratezza - spiega Domenico Paulicelli , titolare della Paulicelli Light Design Srl -. Quest’anno è stato un anno duro, imprevedibile, ma tutti i baresi, spinti dalla forza d’animo che li contraddistingue, hanno stretto i denti e sono andati avanti”.

Via Sparano è il cuore nevralgico del commercio locale, la “strada dei negozi”, la strada di quelle realtà maggiormente colpite dalla pandemia.

“La luce illumina la notte, il buio - aggiunge Paulicelli -, è l’inizio di un nuovo giorno ed è proprio da questo concetto che siamo partiti per realizzare le luminarie di quest’anno, simbolo di resilienza . Desideriamo che tutti i baresi siano omaggiati per la loro forza e che, alzando gli occhi verso il cielo, vedano un punto da cui ripartire.

La Paulicelli Light Design Srl progetta e realizza, da 100 anni, impianti d’illuminazione artistica, portando in tutto il mondo la tradizione delle luminarie pugliesi.

“Cosa c’è di più suggestivo a Natale delle luminarie? - continua Paulicelli - Durante le feste, le luci non possono mancare. Le troviamo in tutte le città del mondo. Difatti, questo progetto, fatto per il Comune di Bari , mi ricorda l’ultimo realizzato a Mosca , città unite simbolicamente dal culto di San Nicola , durante il festival internazionale della luce natalizia : gallerie di luminarie che inondavano di meraviglia le strade della città. Ecco, in un periodo così delicato tutto il mondo deve essere illuminato, tutto il mondo deve ripartire, percorrendo lo stesso cammino di speranza" .