Emergenza Covid, Cisl medici: «Puglia impreparata a seconda ondata»

«In questa fase, la Puglia sta attraversando il momento peggiore dall’inizio dell’emergenza pandemica, questo senza alcun dubbio, nonostante le sue smussate affermazioni» e «durante la scorsa estate non è stata condotta un’azione organizzativa adeguata a programmare per tempo le azioni da intraprendere se si fosse, com'è poi realmente accaduto, sviluppata una seconda ondata pandemica».

Sono le critiche mosse da Cisl Medici Puglia e Cisl Medici Bari in una lettera inviata al governatore pugliese Michele Emiliano in risposta ad un post pubblicato su Facebook dal presidente della Regione Puglia venerdì scorso.

I medici criticano il passaggio in cui Emiliano scriveva: «Quando sentite qualcuno che vuole chiudere tutto, pensate che probabilmente vive di rendita o di stipendio, ma potrebbe anche essere un sanitario sfinito che vorrebbe chiudervi in casa per allentare la morsa sul suo reparto».

«Come cittadini e come medici - replica la Cisl - siamo basiti dalle sue sprezzanti dichiarazioni nei confronti di coloro che vivono da uno stipendio e di chi sta svolgendo, in questo periodo assai critico, attività mediche connesse direttamente od indirettamente alla emergenza Covid. Se alcuni esprimono un pensiero diverso dal suo e, peraltro, motivato, lei non ha il diritto di screditare e, soprattutto, generare contrapposizioni».

Cisl Medici Puglia e Bari chiedono «perché e su suggerimento di chi si è deciso di smantellare il Covid Hospital presso Asclepios? Perché non costruire per tempo, ove lo si ritenesse necessario - e a tal proposito nutriamo i nostri dubbi - la struttura presso la Fiera del Levante?».